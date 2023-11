Erling Haaland breekt nieuw record in de Premier League maar krijgt samen met Doku het deksel op de neus

De nummer 1 en 2 van Engeland namen het tegen elkaar op, met de leidersplaats als inzet. Jérémy Doku mocht starten en 90 minuten spelen.

Phil Foden kreeg al snel een grote kans nadat Liverpool-doelman Alisson makkelijk inleverde. Kansen en aanvallen kwamen langs beide kanten nadien.

Op het halfuur kon City de score openen. Alisson trapt slecht uit en Aké krijgt de bal in zijn voeten. Hij dribbelt verrassend goed naar voor en geeft af tot bij Haaland die kan afwerken.

Voor Haaland een speciaal moment. Hij trapte zijn 50e Premier League-doelpunt tegen de netten in slechts 48 wedstrijden. Hiermee wordt hij de speler die het snelst 50 keer scoort in de topcompetitie.

In de 80e minuut kon Liverpool dan toch voor de gelijkmaker zorgen. Salah kon simpel meegeven met Alexander-Arnold die uithaalde met een goed knal. 1-1 bleef op het bord staan en werd uiteindelijk ook de eindstand.

🔵🤖 Erling Haaland scores his 50th Premier League goal in just 48 games… and he becomes the fastest any player has reached the milestone in the competition.



Machine. ✨🇳🇴 pic.twitter.com/o9kLrgGf2L