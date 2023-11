Mark Van Bommel verklaart waarom Ejuke nu pas veel speelminuten krijgt: "Mensen zijn ongeduldig"

Met zijn eerste doelpunt voor Antwerp was Chidera Ejuke meteen belangrijk voor de Great Old. Een fraaie plaatsbal zorgde ervoor dat Antwerp met een punt terug huiswaarts keerde.

Ejuke streek eind juli neer bij Antwerp vanuit CSKA Moskou maar kreeg tot nu toe nog altijd geen basisplek van Mark Van Bommel. Ook in de bekerpartij tegen Lierse, waar roteren wat meer vanzelfsprekend was, mocht de Nigeriaanse winger niet starten.

Invalbeurten waren wel aan hem besteed, maar altijd korter dan een halfuur. Tegen STVV mocht Ejuku bij de rust invallen. Hij bedankte met een doelpunt en enkele mooie dribbels. Mark Van Bommel verklaarde op de persconferentie achteraf waarom Ejuke zo lang moest wachten op, veel speelminuten;

Ongeduld

"Hij had een halve voorbereiding individueel getraind vooraleer hij naar ons kwam", verklapte Van Bommel. "Dan mag je niet te veel verwachten van hem maar moet je hem wel goed begeleiden."

"Zijn kwaliteit is acties maken en daar waren we ook constant mee bezig. Stelselmatig voerden we de intensiteit op maar het heeft tijd nodig. Ik snap dat sommigen ongeduldig zijn maar het moet ook allemaal in elkaar passen. Hij moet zijn ploegmaats gewoon worden en zij hem. Het is een proces", wist Van Bommel erover te vertellen.