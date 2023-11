Uurtje Verschaeren levert op: Essevee laat leidersplaats liggen na sensationeel duel met Anderlecht

Genieten, genieten en nog eens genieten. Dat was de slotsom van het treffen tussen Zulte Waregem en de Futures van Anderlecht.

Vooraf was er veel te doen over de comeback van Yari Verschaeren. Uiteindelijk zou hij een uur meespelen met de Futures van Anderlecht, zoals vooraf afgesproken met hoofdcoach Brian Riemer.

En de jonge Belg maakte meteen indruk met een assist op Angulo na een halfuur. Meteen het sein voor een dol kwartier aan de Gaverbeek, want bij de koffie zaten we al aan 2-2.

🔙 | De rentree van Yari Verschaeren is een feit! 🟣⚪ #ZWAAND pic.twitter.com/h4UoFgw3OO — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) November 25, 2023

Vormer zette Vossen op weg naar de 1-1, dankzij Lissens en Rommens hadden we bij de rust al vier goals gezien. En na de pauze gingen we gewoon verder met genieten, want er vielen nog goals. Anderlecht drukte namelijk door na de koffie.

Monticelli, Degreef en nog een keertje Angulo zorgden voor een zware 2-5. Bij de thuisploeg kreeg Bagan een rode kaart, Essevee doet sowieso een slechte zaak in de strijd om promotie in de Challenger Pro League.