📷 Belgische voetbalbond reageert op nieuwe shirts van de Rode Duivels... die ondertussen al uitgelekt zijn

Zijn de nieuwe shirt van de Rode Duivels gelekt? Op het internet circuleren alvast telkens dezelfde truitjes. Ook de Belgische voetbalbond heeft inmiddels gereageerd.

Naar goede gewoonte zullen de Rode Duivels op het komende EK in gloednieuwe shirts voetballen. Het lijkt erop dat Adidas voor een donkerrood thuisshirt en een blauw uittruitje - de inspiratie werd hier gehaald bij Kuifje - zal kiezen.

We zijn eerlijk: ook wij zijn fan. Zeker als we al sinds het WK in Qatar op een vlammenmotief moeten kijken als de Rode Duivels de wei - dat kunnen we na de laatste interlandbreak wel stellen - worden ingestuurd. Al blijft het wachten op bevestiging.

Version finale des maillots de la Belgique pour l'euro 2024.

Évidemment rein d'officiel, il faudra attendre mars pour avoir les vrais maillots, mais vu les leaks récents, c'est problement ça.

@BelRedDevils @DiablesActu @BelgianFans @BelgiumTouch @JoueursBE . pic.twitter.com/urIQs3AXm1 — crackersbe (@Raccoon93766076) November 26, 2023

Want de ontwerpen die overal rond gaan zijn (momenteel) niét bevestigd door Adidas of de Belgische voetbalbond. "En we zullen ten gepaste tijde communiceren over de nieuwe shirts van het EK", is Stefan Van Loock (woordvoerder KBVB, nvdr.) in Het Laatste Nieuws stellig.