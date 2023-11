Ex-Genkie beleeft gouden dagen bij Beerschot: "Dit is genieten voor mij"

De Challenger Pro League kent met Beerschot zijn nieuwe leider. Dit na een vlotte 3-0 zege tegen Club Luik.

Derrick Tshimanga zag dat het goed liep afgelopen weekend. "Dit is iets wat wij elke week willen tonen. De honger om meer te willen en zo de wedstrijd sneller af te maken. Daar slaagden we de tweede helft in, en dan was het zo goed als gedaan", vertelde hij volgens de clubwebsite.

Tshimanga is ondertussen 35 jaar en heeft een verleden bij onder andere KRC Genk, OH Leuven en Waasland-Beveren. Nu coacht hij de jongeren in de ploeg mee. "Het is genieten voor mij. Ik laat ook aan de buitenwereld zien dat ik nog heel wat kwaliteit kan bijbrengen."

"Dat er weinig mensen in mij geloofden voor het seizoen, geeft me extra motivatie om zo hard te blijven werken. Ik kom elke dag met plezier naar de club. Ik ben naar hier gekomen om Ryan Sanusi en Herve Matthys bij te staan bij de jonge spelers en voorlopig lukt dat heel goed", besluit hij.