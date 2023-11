Antwerp-CEO Jaecques verklapt wat de ambities voor de rest van het seizoen zijn én waarom Antwerp niet meer aankocht

In de competitie loopt het ook niet zo vlot als vorig seizoen en in de Champions League staat de nul nog altijd op het rapport. CEO Sven Jaecques panikeert evenwel nog niet. Hij richt zich nog altijd op alle drie de competities waar Antwerp nog in actief is.

Jaecques wist ook wel dat de Champions League nog te hoog gegrepen was voor The Great Old, maar zolang de derde plaats mogelijk is, zullen ze ervoor gaan. “Niets is onmogelijk, maar moeilijk wordt het zeker", vertelt hij in HLN.

Antwerp moet dan zowel Shakhtar als Barcelona kloppen en vanavond winnen met een duidelijker verschil dan Shakhtar deed in Antwerpen. “We hebben zeker de kwaliteiten om op drie fronten mee te doen. Er zitten heel wat jonge gasten aan te komen, en dat in combinatie met de ervaring van spelers als Alderweireld, Janssen en Butez... "

Dat Antwerp zich niet gevoelig versterkte voor de CL-avonden was een kwestie van goed beleid. "Het was niet mogelijk om vijf of zes spelers aan te kopen enkel en alleen voor dit soort matchen. Dat had niet verantwoord geweest. Het geloof in die derde plek is er nog, maar we gaan niet beginnen roepen dat het móét. Dat zou weinig zin hebben."