Brian Riemer is gek van Jan Vertonghen, die een voorbeeld is voor al zijn spelers: "Ik hoop dat iedereen hem hiervoor erkent!"

Sinds het begin van het seizoen staat één speler symbool voor de heropleving van RSC Anderlecht: Jan Vertonghen. Op 36-jarige leeftijd bewijst de Rode Duivel nog steeds dat hij een van de beste Belgen is. Zijn ervaring zal zeker een wapen zijn in de zoektocht van Anderlecht naar nieuwe glorie.

Wat als de wedstrijd tegen RWDM een van Anderlechts belangrijkste overwinningen van het seizoen was? Eentje die hen het vertrouwen in hun titelkansen een boost kon geven?

Hoewel sommige spelers die van de bank kwamen punten scoorden (denk aan Stroeykens, Vazquez en zelfs Raman), gaf een van de belangrijkste spelers van paars-wit opnieuw het goede voorbeeld door de winnende assist te geven uit een voorzet: Jan Vertonghen.

Als een echte aanvoerder deinsde hij er nooit voor terugom te intimideren en zichzelf op de meer aanvallende posities te zetten. "Die bal moest bij de tweede paal komen. Toen ze dat niet konden, deed ik het zelf", grapte hij na de wedstrijd.

Jan Vertonghen, een voorbeeld voor iedereen

De beelden van Vertonghen die zijn teamgenoten in de kleedkamer vroeg om het hoofd niet te laten hangen tijdens de rust op Standard waren genoeg om iedereen te laten opkijken. In een team dat zijn draai lijkt te vinden, maar nog vrij onervaren is, is de rol van Vertonghen essentieel.

Tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijde, werd Brian Riemer gevraag naar de rol van zijn kapitein. Opnieuw was hij vol lof over Sterke Jan.

"Ik hoop dat iedereen in België hem hiervoor erkent: hij heeft een carrière gehad waar 99,99% van de voetballers alleen maar van kunnen dromen - met een Champions League-finale, gewonnen kampioenschappen... en hij is nog steeds zo gepassioneerd! Hij doet er alles aan om wedstrijden te winnen en hij blijft keer op keer pushen. Hij is een rolmodel qua karakter en voor de jonge spelers in het team."