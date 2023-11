Geen twijfel meer over de Gouden Schoen? "Die twee zijn weg, dus ja..."

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Dan wordt het ook weer tijd om te kijken wie de Gouden Schoen zal winnen.

2023 zit er stilaan op. Hoog tijd om opnieuw allerlei soorten lijstjes te maken en prijzen uit te reiken. Ook de Gouden Schoen past in dat rijtje.

Voor Jean Butez is het overduidelijk wie met de Gouden Schoen gaat lopen dit jaar. “Volgens mij wordt het Toby”, vertelt de doelman van Antwerp over zijn ploegmaat aan Het Laatste Nieuws.

“Hij is toch zeker de grote favoriet. We hebben met Antwerp de drie prijzen gewonnen. En hij speelde een belangrijke rol in dat kampioenschap. Ik zie niet meteen iemand anders die zo'n volledig jaar achter de rug heeft als hij.”

Twee andere kandidaat-winnaars vertrokken in de zomer naar het buitenland en komen volgens Butez dan ook niet aan voldoende punten met maar een half jaar op de teller. “Teddy Teuma is vertrokken, Boniface is weg... Dus ja, Toby zou in mijn ogen een logische winnaar zijn. Titel, beker en Supercup...”

Het is ook uitkijken of Butez Doelman van het Jaar wordt. “Vorig jaar staken er volgens mij drie bovenuit. Simon Mignolet, Anthony Moris en ik. Toen heb ik er mijn doel van gemaakt om een jaar later terug te komen en wél te winnen. Het gaat mijn leven niet veranderen, maar ik hecht er wel veel waarde aan.”