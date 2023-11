Heeft Anderlecht een zeldzaam juweeltje gevonden om Jan Vertonghen te vervangen (en op te volgen)?

Anderlecht bereidt zich al voor op de wintermercato. Op dinsdag maakte paars-wit de komst van Keisuke Goto officieel, die eerst zal aansluiten bij de RSCA Futures. Achter de schermen worden de zaken steeds levendiger met het oog op nieuwe aanwinsten.

Na een moeizame start van het seizoen heeft Anderlecht zich goed herpakt en zijn ze nu tweede in de Jupiler Pro League. De club staat op vier punten van leider Union SG.

De ploeg van Brian Riemer is ook een bron van algemene tevredenheid. Spelers als Dolberg, Dreyer, Amuzu en Sardella hebben alle twijfels weggenomen, terwijl een aantal belangrijke spelers op hoog niveau spelen.

Toch moeten we niet vergeten dat RSCA nog steeds aan het bouwen is aan de toekomst. De komende transferperiode zal worden gebruikt om eventueel noodzakelijke aanpassingen aan het team door te voeren of om de selectie verder te versterken in de aanloop naar wat een intense tweede seizoenshelft belooft te worden.

Anderlecht zoekt een plan B voor Vertonghen

Nadat de transfer van Keisuke Goto officieel werd, meldde verschillende media dat RSCA interesse had in twee spelers: Liam Scales (centrale verdediger, Celtic Glasgow) en Hákon Valdimarsson (doelman, Elfsborg).

Laten we eens naar de eerste speler kijken, want hij vertegenwoordigt een positie die Anderlecht al een tijdje wil versterken. Jan Vertonghen is 36 jaar oud en hoewel hij de onbetwiste eerste keuze en charismatische aanvoerder van het team is, is hij nog niet klaar om met pensioen te gaan. Naast de vraag over zijn mogelijke pensioen speelt ook de vraag over zijn fitheid op de achtergrond.

Begin november werd deze vraag opgeworpen toen Sterke Jan geblesseerd raakte. Brian Riemer moest een keuze maken om hem te vervangen: Sardella? Delaney? Lissens? Uiteindelijk keerde Vertonghen veel sneller terug dan verwacht, maar RSCA moet (en zal) een vooruitziende blik tonen.

Liam Scales: De volgende stap van Anderlecht?

Anderlecht en sportief directeur Jesper Fredberg zijn naar verluidt geïnteresseerd in Liam Scales, een centrale verdediger die aan de linkerkant speelt bij Celtic.

De 25-jarige verdediger heeft een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Hij maakte naam in Ierland bij Shamrock Rovers voordat hij in de zomer van 2021 naar Celtic trok. Ondanks dat hij een paar wedstrijden in de Europa League en de competitie speelde, werd Scales het seizoen daarop uitgeleend aan Aberdeen. Daar was hij een bijna onbetwistbare starter, met 39 optredens in alle competities.

Dankzij dit uitstekende seizoen kon hij in stijl terugkeren naar Celtic. Hij is nu een sterkhouder geworden in de verdediging daar. Hij begon aan alle 16 wedstrijden die hij dit seizoen speelde, ook in de Champions League. Tijdens de derby tegen Rangers (0-1 overwinning) werd hij uitgeroepen tot Man of the Match.

Tot slot leverde het hem zijn eerste minuten bij de Ierse nationale ploeg op - waar hij sinds 2021 bij geselecteerd wordt. Op 13 oktober 2023 begon hij tegen Griekenland in een Euro-kwalificatiewedstrijd. Opvallend is dat hij als linksback ook uit de voeten kan, wat een interessante optie zou kunnen zijn voor Brian Riemer.