Is degradatie nog vermijdbaar voor KV Kortrijk? "Het zal moeilijk worden"

KV Kortrijk staat momenteel alleen laatste in de Jupiler Pro League met negen punten. Dit na de heenronde is iets wat geen goede vooruitzichten met zich meebrengt.

KV Kortrijk pakte 9 op 45. Zeer teleurstellende voor de Kerels, die toch moeten beginnen opletten voor een mogelijke degradatie. "Het seizoen zit nog maar in de helft. We zijn nog niet dood. Het geloof is er zeker nog in de kleedkamer", vertelde Dion De Neve bij Het Nieuwsblad.

Hij beseft dat er nog een lange weg af te leggen is. "We moeten er niet flauw over doen, het zal moeilijk worden. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen zal blijven vechten voor deze mooie club. We verdienen ook geen 9 op 45."

Zaterdag speelt Kortrijk tegen KAS Eupen. Een heel belangrijk duel voor Glen De Boeck en zijn troepen. Eupen staat vijf punten boven de Kerels.