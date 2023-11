OFFICIEEL: Anderlecht kondigt eerste wintertransfer aan, Fredberg in zijn nopjes: "Uniek profiel"

Anderlecht heeft de transfer van de Japanner Keisuke Goto officieel aangekondigd. De 18-jarige centrumaanvaller wordt een jaar gehuurd van Jubilo Iwata met aankoopoptie. Hij zal eerst aansluiten bij de RSCA Futures.

Keisuke is een beloftevolle centrumspits van 1,91m groot. In zijn thuisland Japan begon hij zijn professionele carrière bij Júbilo Iwata en kende hij ook zijn doorbraak bij zijn opleidingsclub. Met meteen 10 goals en 3 assists in 18 wedstrijden in de U18-competitie stroomde hij eerst door naar het tweede elftal.

Zijn officieel competitiedebuut voor de hoofdmacht van volgde in februari 2023: tegen Fagiano Okayama wist Keisuke meteen twee keer het net te doen trillen. Keisuke scoorde intussen al 7 doelpunten en leverde ook een assist af in 33 competitiewedstrijden in de J2 League. Hij is ook Japans jeugdinternational.

CEO Jesper Fredberg ziet het potentieel van de nieuwste aanwinst: “Keisuke is een jonge aanvaller met een uniek profiel: groot, technisch sterk en doelgericht."

"Hij stond al even op onze radar, dus we zijn erg blij dat we hem hebben kunnen overtuigen van ons project. Keisuke zal eerst de kans krijgen om zich bij de RSCA Futures te tonen en zich zo in onze club te integreren.”