Engeland is gek van Loïs Openda na knalprestatie: "Hij was dé man"

Loïs Openda maakte dinsdagavond flink wat indruk. Hij scoorde beide doelpunten voor RB Leipzig tijdens de 3-2 nederlaag tegen Manchester City.

Openda zal met gemende gevoelens naar huis zijn vertrokken. Twee doelpunten om zijn ploeg 0-2 op voorsprong te brengen, om nadien alsnog met 3-2 onder te gaan.

In het buitenland is zijn prestatie ook niet onopgemerkt voorbijgegaan. 'Met twee doelpunten in veertig minuten kreeg hij het Etihad stil. Na een simpele bal maakte hij beheerst af. Daarna deed hij dat nog eens over en kreeg hij het stadion in een shock', klonk het bij Sky Sports.

BBC was evenwel onder de indruk. 'Openda was dé man. Hij kwam naar binnen en nam Ortega te grazen. Guardiola ging er met zijn armen door zwaaien. Die reactie had de manager ook na de tweede treffer van Openda. Akanji probeerde de spits af te stoppen, maar hij had niet door dat de aanvaller hem een simpele spin in de wind zou zetten.'