Erling Haaland heeft er opnieuw een indrukwekkend record bij

Erling Haaland is niet te stoppen. Hij lijkt iedere wedstrijd opnieuw een record te breken.

Afgelopen weekend speelde Manchester City 1-1 gelijk tegen Liverpool. Haaland brak toen het record van snelste speler om 50 doelpunten te scoren in de Premier League. Dat deed hij in 48 wedstrijden.

Op dinsdag nam Manchester City het op tegen RB Leipzig in de Champions League. Even leek het erop dat Loïs Openda zijn ploeg naar een verrassende zege ging loodsen nadat de Rode Duivel twee keer scoorde op 30 minuten tijd. Maar niets was minder waar, Manchester City won nog met 3-2.

Dit mede door Haaland die zo zijn 40e doelpunt maakte in de Champions League. Hiermee is hij de jongste speler die dit ooit al deed. En dat in slechts 35 wedstrijden.