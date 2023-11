Kopzorgen voor Hein Vanhaezebrouck met oog op Conference League-duel

KAA Gent neemt het donderdag op tegen Zorja Loehansk in de Conference League. De Buffalo's hebben genoeg aan één punt om Europees te overwinteren.

Maar Hein Vanhaezebrouck kan niet vooruit blikken op de wedstrijd zonder kopzorgen. De lappenmand lijkt weer behoorlijk vol te zitten.

Zo trainden Sven Kums, Archie Brown en Julien De Sart niet mee. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De Sart zou wel individuele oefeningen doen.

Ook Hyun-seok Hong is nog zeker niet 100% en trainde alleen. Zo valt het nog even af te wachten wie er fit geraakt voor de wedstrijd van donderdag. Als KAA Gent gelijkspeelt of wint is de club zeker van een Europese winter.