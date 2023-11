Moet Riemer opnieuw puzzelen of zien we een Anderlecht op volle sterkte? Belgisch recordkampioen maakt keuze in functie van dit hoger doel

RSC Anderlecht gaat vrijdag op bezoek bij KVC Westerlo. Brian Riemer zal echter zijn puzzeltalenten moeten bovenhalen. De hoofdstedelingen willen immers geen risico's nemen met het oog op een heel drukke decembermaand.

Yari Verschaeren, Thorgan Hazard, Francis Amuzu en Kasper Dolberg lagen de voorbije dagen of weken - met uitzondering van eerstgenoemde die terug is na een lange blessure - in de lappenmand, maar zijn opnieuw inzetbaar. In theorie kan Brian Riemer vrijdag zijn sterkste elftal aan de aftrap brengen.

Al zal dat niet het geval zijn. RSC Anderlecht wil immers geen risico's nemen met het kwartet. De kans is dan ook héél groot dat Riemer ervoor kiest om hen een weekje extra recuperatietijd te geven. Al is het niet uitgesloten dat sommigen indien nodig zullen moeten invallen.

Op volle sterkte in december

Anderlecht wil op volle sterkte aan een drukke decembermaand beginnen. Met wedstrijden tegen Antwerp FC, KRC Genk, Cercle Brugge én een dubbele confrontatie met Standard is dat immers geen overbodige luxe. Een fitte kern zal nodig zijn om 2024 te starten als dé topfavoriet in competitie én Beker van België.