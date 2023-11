Nog veel werk aan de winkel in de Challenger Pro League: "Wat ik daar heb gezien is een schande"

Patro Eisden klimt meer en meer naar boven in de Challenger Pro League. De club staat nu vierde in 1B met vier punten minder dan leider Beerschot.

Dat is te danken aan de overwinning op het veld van Lommel afgelopen week vrijdag. Maar niet alles verliep zoals het hoorde tijdens die wedstrijd. De gelijkmaker van Lommel in toegevoegde tijd werd onterecht afgekeurd voor buitenspel. Een situatie die zo veel invloed kan hebben op de tabel.

Volgens Patro Eisden-speler Stef Peeters is er dan ook nog veel nodig om de Challenger Pro League naar een goed niveau te brengen. "Ik ben op Francs Borains geweest, wat ik daar heb gezien dat was een schande", begon Peeters.

"Er moet nog veel meer gebeuren in tweede klasse dan een VAR. De verlichting stond niet juist ingesteld, langs een kant zag je de bal niet komen. De kleedkamers waren schandalig. Scheidsrechters zijn hier ook gewoon van een minder niveau."

In 1B spelen er ook verschillende beloftenploegen van eersteklassers mee. "Je hebt beloftenploegen, Yari Verschaeren deed mee (bij RSCA Futures n.v.d.r.), dat is ook allemaal een beetje raar. Dat is tweede klasse, dat is België, typisch hé."