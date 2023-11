Slecht nieuws voor Noa Lang bij PSV

PSV neemt het woensdagavond op tegen Sevilla in de Champions League. Een erg belangrijk duel met oog op een Europese winter voor de Nederlandse ploeg.

Maar PSV zal het woensdag wel zonder Noa Lang moeten doen. Dat weet Sporza. De winger kwam eerder terug uit blessure, maar zou dus niet fit zijn.

Afgelopen weekend viel Noa Lang nog in tijdens PSV-Twente. Hij mocht de laatste 14 minuten het veld op, zonder problemen leek het. Maar nu blijkt dus dat hij toch nog niet helemaal in orde is.

Voor PSV is het een erg belangrijk duel. De Nederlandse club staat momenteel gelijk met Lens tweede in de groepsfase van de Champions League. Beide ploegen hebben vijf punten. Arsenal staat op kop met negen punten en Sevilla komt op de laatste plaats met twee punten. Er kan nog veel gebeuren in groep B, dus PSV wint maar beter met oog op overwinteren in de Champions League.