Antwerp-verdediger windt er geen doekjes om en kondigt vertrek in januari nu al aan

Yassine Ben Hamed wil Antwerp FC al verlaten. De flankverdediger werd gewogen en te licht gevonden op de Bosuil. "Ik wil eigenlijk gewoon terugkeren naar Frankrijk."

Antwerp FC plukte Yassine Ben Hamed afgelopen zomer weg bij Lille OSC. De 20-jarige flankverdediger kreeg dan wel enkele minuten bij The Great Old, maar werd al snel richting beloften gestuurd. Ook daar is zijn avontuur over.

"Ik wil in januari weg bij Antwerp", windt Ben Hamed er in de Franse media geen doekjes om. "Ik hoop dat Antwerp dat zal toelaten. Tenslotte zit ik in een situatie waar ik zelf ook niet om gevraagd heb."

De Fransman met Algerijnse roots heeft een contract tot medio 2025 in Deurne-Noord, maar wellicht laat de landskampioen hem gewoon vertrekken. "Ik hoop op een terugkeer naar Frankrijk. Al moet een geïnteresseerde club natuurlijk een interessant project kunnen voorleggen."