'Belgische middenvelder op weg naar de Premier League'

Eliot Matazo slaagt er niet in om een plaatsje te veroveren in de basiself van Monaco. Een overstap in januari lijkt steeds waarschijnlijker.

Eliot Matazo speelde onder Philippe Clément zijn meest succesvolle seizoen ooit. Sinds het vertrek van onze landgenoot als coach loopt het een pak minder. Opvolger Adi Hütter heeft Matazo een rol als invaller toebedeeld en daar had de speler geen rekening mee gehouden. Hij ligt nog twee jaar onder contract in het prinsbisdom, waardoor een transfer de enige uitweg lijkt te zijn. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is de international van plan om Monaco deze winter al te verlaten. Er zou de nodige interesse zijn van enkele niet nader genoemde clubs uit de Premier League en de Bundesliga, maar een Engels team zou de voorkeur genieten van Matazo. Domenico Tedesco gebruikt bij de Rode Duivels geregeld middenvelders uit de Premier League en mogelijk gelooft Matazo dat hij zo sneller bij de nationale ploeg zal geraken. Onze 21-jarige landgenoot heeft volgens Transfermarkt op dit moment een marktwaarde van 7 miljoen euro. Tot eind vorig seizoen was dat nog een miljoen euro meer.