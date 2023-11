Lyon denkt aan Belgische succestrainer om net ontslagen Fabio Grosso op te volgen (maar of hij zin heeft...)

Olympique Lyon heeft vandaag zijn trainer, Fabio Grosso, ontslagen. Die was pas twee maanden aan de slag, maar kon het tij niet keren. Als opvolger lijkt ook Reims-trainer Will Still in beeld.

Lyon bengelt helemaal onderaan met 7 punten uit 12 matchen. Helemaal niet naar de zin van eigenaar John Textor, die dit seizoen dus al twee trainers versleet. Will Still is één van de namen op het lijstje van Lyon, weet LDH. Still verricht al twee seizoenen bijzonder knap werk met Stade Reims, waarmee hij dit seizoen ook weer vijfde staat. De vraag is of hij er wel zin in heeft om zich nu in dat wespennest te gaan moeien. Textor maakte onlangs nog een journaliste belachelijk die het waagde de vraag te stellen of ze bij Lyon schrik beginnen krijgen voor de degradatie. Intussen lijken ze toch wel peentjes te beginnen zweten...