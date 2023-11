Paul Gheysens in nauwe schoentjes na Pano-reportage: grondeigenaars zwaar bedreigd

Antwerp-eigenaar Paul Gheysens is niet al te best uit een Pano-reportage gekomen. Die ging over het golfhotel dat Leisure Property Invest wil bouwen op landbouwgebied en polders in de gemeente Knokke-Heist. Die onderneming maakt deel uit van het imperium van Gheysens.

Er werden ook getuigenissen verzameld van hoe Gheysens de grondeigenaren onder druk zet en daar waren toch wel een paar heel opvallende bij. Zo getuigt Melissa Rocher over een voorval uit oktober 2021. "Ik bracht mijn kinderen naar school. Ik zie dat er een grote, zwarte, glimmende auto voor mij rijdt. Hij slaat rechts in. Dat is ook de weg die ik altijd gebruik." "Na 15 meter stopt die wagen heel plots voor mij waardoor ik ook moet stoppen. Het portier zwaait open en in hoogsteigen persoon komt meneer Paul Gheysens uitgestapt, met grote stappen en een boze blik." "Die man is beginnen te roepen, brullen, schelden... En op het einde van zijn getier zei hij: "Dit is heel persoonlijk aan het worden en ik weet hoe ik jullie kan hebben." En hij kijkt veelzeggend naar mijn zoontjes achteraan in de wagen." Hij zou terugkomen met bulldozers en alles afbreken Ook restaurantuitbater Jorgen Dujardin uit Knokke kreeg een bezoek van Ghelamcobaas Paul Gheysens. De zaak van Dujardin ligt naast het terrein waar het golfhotel moet komen. "Hij kwam zijn golfproject voorstellen, maar al snel ging het om een stuk grond van ons", vertelt Dujardin. "Toen ik hem vriendelijk vertelde dat de grond niet te koop was, stond hem dat niet aan. Hij sprong recht en begon twintig minuten aan een stuk te roepen en razen", zegt Dujardin. Gheysens zou bouwovertredingen ontdekt hebben bij Dujardin door met drones over zijn eigendom te vliegen. "Hij zou terugkomen met bulldozers en alles afbreken. Hij ging de sociale inspectie en de fiscale inspectie op ons afsturen om ons het leven echt moeilijk te maken."