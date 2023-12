Johan Boskamp kan Ivan De Witte één ding nooit vergeven

Johan Boskamp was iets meer dan een jaar trainer bij KAA Gent. Met Ivan De Witte had hij alvast een goede relatie.

Boskamp was van juli 1997 tot oktober 1998 trainer bij KAA Gent. Ivan De Witte was toen nog geen voorzitter, maar bestuurslid bij de club.

De Buffalo’s zaten toen op een schuldenberg van 23 miljoen euro, iets wat Boskamp op het moment van zijn aanstelling niet wist en waardoor hij zijn dromen met de club niet kon waarmaken, omdat hij heel wat getalenteerde spelers zag vertrekken.

“Er is wel één ding wat ik je nooit zal vergeven, Ivan”, vertelt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg. De Witte heeft al een vermoeden wat dat kan zijn.

“Die verdomde play-offs die jij hebt ingevoerd! In het buitenland verklaren ze me nog altijd voor gek als ik dat systeem probeer uit te leggen. Ik loop er wel altijd over te zeiken, maar ik denk natuurlijk alleen aan het sportieve en niet aan het financiële. Net als vroeger.”

De Witte geeft toe dat het een moeilijke evenwichtsoefening blijft. “Maar ik ben er honderd procent zeker van dat het televisiecontract in waarde zou dalen als we de play-offs zouden afschaffen”, repliceert hij.

“Zeker na de ontknoping van vorig seizoen. In drie minuten tijd hadden we drie verschillende kampioenen. Die beelden zijn de wereld rondgegaan, hè. Dat was onbetaalbare reclame voor het Belgische voetbal.”