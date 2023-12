Lionel Messi laat zich uit over mogelijke deelname aan volgend WK

Lionel Messi staat met Argentinië momenteel op kop in de WK-kwalificatiegroep van Zuid-Amerika. Maar als er een kwalificatie volgt, zal sterspeler Messi dan aanwezig zijn?

Dat is een vraag waar enkel hijzelf een antwoord op kan hebben. Dit jaar won Lionel Messi de Gouden Bal en maakte hij de overstap naar Inter Miami. Dit allemaal na het WK 2022 te hebben gewonnen.

Het WK 2026 zal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten plaatsvinden. Een definitief antwoord geeft hij nog niet, maar hij laat wel merken dat de zin om mee te doen gestegen is. Opmerkelijk, want na de vorige editie liet hij uitschijnen dat het zijn laatste WK was.

"Zolang ik me goed voel en kan blijven presteren, ga ik door. Het leek erop dat ik na het winnen van de wereldbeker in Qatar met pensioen zou gaan, maar nu wil ik niets liever dan bij de ploeg zijn. We beleven een bijzondere fase, ik wil er volop van genieten", vertelde hij bij ESPN.

Eerst volgt de Copa América. Daarna het WK, maar als dat van start gaat is Messi al 39 jaar oud. Hij benadrukt ook nog maar eens dat hij alles bereikt heeft, en daarom geen druk meer voelt.

"Het enige waar ik nu aan denk, is de Copa América en daar spelen. De tijd zal leren of ik op ook nog op het WK van 2026 aanwezig zal zijn. Ik zal dan wel op een leeftijd zijn die mij normaal gesproken niet toestaat om op het WK te spelen. We zullen zien. Het behalen van de wereldtitel heeft mij gemoedsrust gegeven, omdat ik weet dat ik alles heb bereikt."