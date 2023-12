'Borussia Dortmund wil kern uitbouwen met komst van Rode Duivel'

Borussia Dortmund heeft een Rode Duivel op het verlanglijstje staan. Het is uitkijken of dat zijn voorkeur zou genieten, boven een avontuur in de Premier League.

Johan Bakayoko is één van de absolute sterkhouders bij PSV Eindhoven. Afgelopen zomer stond hij al aardig in de kijker, maar bleef hij in Nederland voetballen. Volgens oud-voetballer Simon Cziommer heeft Borussia Dortmund de nodige interesse in de Rode Duivel, zo liet hij weten bij Viaplay. Bakayoko zou de opvolger kunnen worden van Donyell Malen, die bij Manchester United genoemd wordt als transfertarget. “Hij deed het goed, vooral vorig jaar, maar Dortmund is een beetje aan het vernieuwen, kijkt verder en wil kwaliteitsspelers erbij halen”, vertelt Cziommer. “Om ruimte te maken voor iemand als Bakayoko.” Hoe concreet de mogelijke transfer al is, is niet meteen duidelijk. “Als zoiets speelt, moet er ook ruimte in de salarishuishouding zijn en dus dure spelers vertrekken. Hij staat zeker op het lijstje bij Dortmund.” Bakayoko heeft nog een contract tot 2026 bij PSV Eindhoven. Zijn waarde wordt geschat op om en bij de 20 miljoen euro.