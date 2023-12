Brys over leidinggevende bij OH Leuven: "Die gesprekken had ik evengoed met mijn vijfjarig zoontje kunnen voeren"

Marc Brys werd dit seizoen ontslagen bij OH Leuven, maar intussen heeft de club het niet veel beter gedaan onder de nieuwe coach. De Antwerpenaar vindt dat er te veel bij de Vlaams-Brabanders verkeerd loopt. Te beginnen met het management.

Over voorzitter Peter Willems kan hij geen verkeerd woord zeggen, maar dan is er ook nog Ariël Jacobs. En wat dat die zijn functie is, weet hij niet. "Ik heb eigenlijk nog altijd geen idee wat de precieze rol van Ariël Jacobs bij OHL is. Hij heeft daar volgens mij geen enkele verantwoordelijkheid", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Ik heb niets tegen de persoon Ariël Jacobs, maar ik denk dat zijn takenpakket gewoon beter gedefinieerd zou moeten worden. Hij is er geen technisch directeur, eerder een soort adviseur. Alle gesprekken met hem waren vrijblijvend, zoals dat dan heet. Maar zo’n gesprekken kan ik even goed met mijn 5-jarig zoontje houden.”

Brys denkt dat het nog een moeilijke taak wordt om OHL voor de degradatie te behoeden. "Ik hoop dat OHL zich redt. Het is een fantastische club met ongelofelijk veel mogelijkheden. Qua faciliteiten ook veruit de beste club waarvoor ik ooit heb gewerkt. Maar ik vrees dat het een lang seizoen zal worden voor iedereen die Leuven een warm hart toedraagt.”