📷 Match uitgesteld in Challenger Pro League: zo lag het veld erbij

De weersomstandigheden hebben dan toch voor een uitgestelde match gezorgd. Dat gebeurde in Dender, in de Challenger Pro League.

KV Oostende verloor zondagmiddag al van Lierse Kempenzonen (0-1) in de tweede klasse. Even later haalde FC Luik het in de derby tegen Seraing (2-1).

Adriano Beraccini scoorde voor FC Luik in de 17de en de 63ste minuut. Seraing kwam via Lepoint nog terug tot 2-1, maar winnen zat er niet meer.

De laatste wedstrijd van de speeldag was het duel tussen Deinze en Francs Borains. Die match is echter uitgesteld door de weersomstandigheden.

De scheidsrechter van dienst besliste dat het veld niet op alle plaatsen bespeelbaar was, waardoor de match uitgesteld werd.

Hij nam die beslissing omdat er ook nog sneeuw op komst was en dit de toestand van het veld alleen maar negatief zou beïnvloeden.