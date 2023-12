Over spitsenproblemen bij Genk en Club Brugge: "Ik zou toch liever Janssen in mijn ploeg hebben"

't Is toch ook een Super Sunday vandaag. Gent tegen Genk, Club Brugge tegen Standard en dan ook nog Union-Cercle Brugge. Het wordt ook een nauwlettend oog houden op de spitsen, want daar is wel wat om te doen.

Bij Genk is er onder meer veel kritiek op Tolu Arokodare. “Dat rechtsachter Muñoz hun topscorer is, zegt wel heel veel over hun aanvallend voetbal. Maar het is inderdaad wel zo dat er weinig uitgaat van Tolu. Tegen Fiorentina vond ik hem toch te afwezig, alsof hij toeschouwer is van zijn eigen wedstrijd", aldus Imke Courtois in De Zondag.

Bij Club Brugge is het dan weer afwachten of Igor Thiago de lijn van Besiktas kan doortrekken. Die heeft intussen toch ook al 10 goals. “Ik zou toch liever Janssen, die de hele ploeg beter doet spelen, in mijn team hebben dan Thiago."

Referentiematch tegen Standard?

"Maar het is toch opvallend hoeveel Club beter voetbalt in Europa dan in eigen competitie? Misschien is het de druk die wat wegvalt in de Europese competitie. 0-5 is hoe dan ook een serieuze opsteker!”

Club heeft nu ook een referentiematch in de competitie nodig. "Besiktas was niet meteen de moeilijkste tegenstander, maar ik vind wel dat Club in Turkije een referentiematch heeft neergezet. Als ze dat tegen Standard kunnen bevestigen, zijn de fans ook weer helemaal mee."