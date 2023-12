Vanhaezebrouck lacht met mijlpaal die hij in zijn carrière bereikt, maar cijfers beloven niet veel goeds

Hein Vanhaezebrouck bereikt vandaag een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. Hij staat voor de 500ste keer als trainer langs de zijlijn in de Belgische eerste klasse.

500 matchen als trainer op het hoogste niveau in ons land, dat bereikt Hein Vanhaezebrouck vandaag met KAA Gent tegen KRC Genk.

Al lacht de trainer van de Buffalo’s met die mijlpaal. “Dat zijn geen prijzen, wé”, vertelt hij meteen aan Het Nieuwsblad. “En ik ben dan nog twee jaar uit roulatie geweest.”

Van die 500 matchen doet hij er precies de helft bij KAA Gent. Van die 249 wedstrijden bij de Buffalo’s tot nu toe won hij er 124 en speelde hij 69 keer gelijk. Daarin werd 422 keer gescoord en waren er 254 tegendoelpunten.

In de afgelopen 25 jaar was er maar één trainer die meer wedstrijden in de Jupiler Pro League coachte, namelijk Francky Dury met 591 stuks.

Al heeft Vanhaezebrouck in al die wedstrijden ook een zwart beest, waartegen hij het meest verloor. “Charleroi misschien? Of Zulte Waregem?”, denkt Vanhaezebrouck.

Maar dat is het niet. Tegen KRC Genk, uitgerekend vandaag zijn tegenstander, en Club Brugge verloor hij het meest aantal wedstrijden, namelijk 15. Kijken of hij die reeks vandaag kan stoppen op zijn jubileumwedstrijd.