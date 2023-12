Manchester United pakt uit met wel heel vreemde boycot na kritiek op coach Ten Hag

Manchester United heeft vier journalisten van verschillende media de toegang tot het persmoment met coach Erik ten Hag geweigerd. De vier media hadden geschreven over onrust in de kleedkamer en een gebrek aan vertrouwen van de spelers in de Nederlandse trainer.

Volgens Sky Sports en The Mirror zouden heel wat spelers aan Ten Hag gevraagd hebben om de in ongenade gevallen Jadon Sancho weer in de spelerskern op te nemen. Manchester Evening News schreef dan weer dat verschillende spelers twijfelen aan de tactische keuzes en het transferbeleid van hun manager.

ESP? berichtte dan weer dat Ten Hag de helft van de kleedkamer niet meer achter zich heeft staan. Alle vier de media worden dus geboycot. "Ze hadden eerst naar ons toe moeten komen in plaats van achter onze rug om artikelen te brengen. We hebben een goede relatie met elkaar: kom dan eerst naar ons toe, dan praten we erover."

Ten Hag kreeg dan ook de vraag of hij denkt dat de spelers nog achter hem staan. "O ja, daar ben ik zeker van. Dat zag je in de comeback tegen Brentford, de duels met Burnley en Fulham. Het team toonde karakter in die wedstrijden, een grote mate van vastberadenheid en veerkracht. Zonder eenheid kun je niet zo'n geweldig voetbal spelen."