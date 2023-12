Youri Mulder geeft transferadvies aan Bilal El Khannouss

Bilal El Khannouss kondigde eerder al aan dat hij na dit seizoen zal vertrekken bij KRC Genk. Maar waar ligt zijn toekomst?

Volgens Filip Joos zal de 19-jarige Marokkaanse international voor een avontuur in La Liga kiezen. "Spanje denk ik. Hij is ook Spaans aan het leren", vertelde hij in Extra Time.

Ook Wesley Sonck denkt dat dit een goed idee is voor het goudhaantje van KRC Genk. "Ik denk ook dat dit voetbal hem goed zou liggen"

Youri Mulder ziet het dan weer anders. Hij denkt dat El Khannouss niet zou opvallen in de Spaanse competitie. "In Spanje heb je honderden van dat soort voetballers. Ik overdrijf een beetje, maar ze zijn allemaal technisch en gedrongen. Dus ik weet niet of hij daar wel past."