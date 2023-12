📷 KAA Gent lost eerste beelden van Paul Nardi na zware blessure

Paul Nardi raakte vorige week zwaar geblesseerd in de Europese match van KAA Gent. Ondertussen is hij klaar om met de revalidatie te starten.

Het waren afgrijselijke beelden, de blessure van Paul Nardi van KAA Gent in het duel tegen Lugansk in de Conference League. De doelman van de Buffalo’s liepen een openbotbreuk op, zonder dat er op dat moment contact was met een andere speler.

Hij krijste het uit van de pijn. Het voorval maakte een grote indruk op zijn medespelers, de tegenstanders, de supporters en de staff van beide teams.

Ondertussen zijn we zes dagen verder en postte de doelman een foto op sociale media. “Dag 6, we start the comeback. Thanks everybody”, schrijft Nardi erbij.

Op Instagram vertelde hij nog wat meer. "Ik ben weer thuis en wil iedereen bedanken voor de berichtjes, gebaren en positieve aandacht voor mij. Vandaag begint mijn herstel. Fysiek en mentaal doet het nog veel pijn, maar ik zal vechten. Het wordt lang en zwaar, maar dankzij jullie en mijn dierbaren zal ik sterker terugkomen."

“Back home! Dank aan alle supporters die hun steun betuigd hebben aan Paul Nardi”, laat KAA Gent weten terwijl het de post deelt.