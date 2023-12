📷 SK Beveren pakt met straffe actie uit voor bekerpartij tegen Union SG

Donderdag komt Union SG, de leider van de Jupiler Pro League, voor de achtste finales van de bekercompetitie op bezoek bij SK Beveren uit de Challenger Pro League.

De thuisploeg voorziet in samenwerking met horecabedrijf Remo-Frit alvast een knappe verrassing voor de eerste 500 aanwezige supporters op de wedstrijd.

“Vanaf 18.30 uur scoren de eerste 500 aanwezige fans een GRATIS pakje friet”, laat SK Beveren op haar sociale media weten.

“Deze frietjes kunnen afgehaald worden tot de start van de wedstrijd. Deze actie loopt in de fanzone én in vakken B en C.”

Een mooie actie van de club en het horecabedrijf voor de supporters.

GRATIS Remo-Frit voor de eerste 500 aanwezige supporters!



Vanaf 18.30 uur scoren de eerste 500 aanwezige fans een GRATIS pakje friet.



Deze frietjes kunnen afgehaald worden tot de start van de wedstrijd. Deze actie loopt in de fanzone én in vakken B en C.



🟡🔵 #wearebeveren pic.twitter.com/9jDkf93ugB