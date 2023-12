Wissels van de wacht: opvolger Aster Nzeyimana bij Het Journaal is bekend, Sporza verliest na voetbalrechten ook hoofdredacteur

Aster Nzeyimana koos onlangs voor een overstap van de VRT naar VTM. Op diverse vlakken werd hij al vervangen, nu is er een nieuwe wissel van de macht bij het Journaal en dergelijke op komst. Een opmerkelijke zaak.

Om te beginnen: hoofdredacteur Pieter De Windt houdt ermee op bij de VRT. De 31-jarige journalist trekt naar de Pro League om daar vanaf januari 2024 een nieuwe job te gaan vervullen. Een opvolger is er nog niet voor die functie.

Als het gaat over het presenteren van de sport in het Journaal is er met Astrid Demeure wél een nieuwe naam aangekondigd. Zij gaat aan de slag als nieuw sportanker en zal ook instaan voor een (deel van) de presentatie van de podcast Sporza Daily.

De 37-jarige radiostem kennen we tot op heden vooral van MNM, waar ze dj is. De presentatrice kijkt enorm uit naar haar nieuwe job. "Ik moet mezelf nog vaak in de arm knijpen om te beseffen dat dit geen droom is en kijk er dan ook geweldig naar uit om zowel tv, radio als podcasts te maken", klinkt het in een persbericht door de VRT uitgestuurd.