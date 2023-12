Anthony Moris de meest spelende doelman van 2023, jonge Belg op twee

Anthony Moris is de kapitein van Union SG en een onbetwistbare speler geworden voor de Brusselaars. In alle competities mag hij gewoon in de basis beginnen. En dat heeft zo zijn gevolgen voor een aantal statistieken.

Een paar jaar geleden leek Anthony Moris op geen grote kansen meer te moeten rekenen op het hoogste niveau. De ex-doelman van Standard en KV Mechelen was bij Virton uitgekomen en vandaar naar Union SG getrokken.

Op dat moment leek een terugkeer naar de absolute top onwaarschijnlijk, maar drie jaar later speelt hij voor het kampioenschap in België en tegen ploegen als Liverpool in de Europa League. Het kan verkeren, zei ook Bredero ooit.

Anthony Moris de meest gebruikte doelman in Europa

Hij is naast de drie competities die hij met Union SG betwist ook nog eens de vaste nummer 1 van Luxemburg, dat zich probeert te plaatsen voor het EK 2024 in Duitsland. En dus is Moris een kerel waarop je meer dan kan rekenen.

Meer zelfs: als we de cijfers van het Europese Football Observatory CIES mogen geloven, dan is Anthony Moris zelfs de man waarop in 2023 tot dusver het meest werd gerekend. NIemand presteerde zo vaak en zo regelmatig als hem.

Zowel Mazzu, Geraerts als Blessin toonden vertrouwen in hem en steeds meer is hij gewoon de eerste die op het wedstrijdblad wordt gezet, geroteerd wordt er veelvuldig maar uiterst zelden in doel. Vertrouwen geven en krijgen, zo blijkt.

In totaal speelde hij dit jaar niet minder dan 62 wedstrijden, goed voor 5590 minuten op het hoogste niveau. Daarmee laat hij namen als Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona), Gianluigi Donnarumma (PSG) en André Onana (Internazionale/Manchester United) achter zich.

Met Maarten Vandevoordt staat er Belg op nummer twee qua aantal speelminuten

Moris is een van de meer ervaren mannen die in de top-10 staat. Enkel Milan Borjan (36) van Slovan Bratislava springt er bij de mensen met het meeste wedstrijden nog een beetje bovenuit. Maar het is dus duidelijk: ook op zijn 33e staat de Luxemburgse goalie er nog steeds elke week - of meermaals per week.

© photonews

Met 57 wedstrijden - goed voor 5190 minuten - staat er op nummer twee in het klassement bovendien nog een doelman uit de Jupiler Pro League. De 21-jarige doelman Maarten Vandevoordt van KRC Genk is ook een goalie gebleken die in 2023 continu werd gebruikt. Een antwoord ook op de mensen die aan hem twijfelen.

Waar bevinden de andere doelmannen uit de Jupiler Pro League zich? Simon Mignolet staat 13e met 4680 speelminuten in 52 wedstrijden en ook Jean Butez (Antwerp, 23e, 49 matches, 4470 minuten) en Kasper Schmeichel (Anderlecht/OGC Nice, 36e, 46 matchen, 4170 minuten) staan bij de toppers zo blijkt.