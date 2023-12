Antwerp wil zich ook in Europa laten zien en heeft absolute topper voor de toekomst in het vizier

Royal Antwerp FC wil als landskampioen beginnen bouwen aan de toekomst, om op termijn nieuwe titels te pakken én ook in Europa een woordje mee te praten. En dan moet er ook gedacht worden aan versterkingen.

Met Franck Surdez hebben ze alvast een nieuwe wissel op de toekomst op het oog. Franck Surdez is een 22-jarige Zwitser die tot op heden nog een grote onbekende is in ons land. Toch zou daar de komende maanden of jaren zeker verandering kunnen in komen.

In de Zwitserse tweede klasse gooit de winger hoge ogen. Bij Neuchâtel Xamax FCS is hij een vaste waarde worden in de basis - hij speelde dit seizoen al elke wedstrijd van in het begin van de wedstrijd mee.

Surdez zorgde al voor 8 goals, 6 assists dit seizoen bij Xamax

En bij de ploeg uit zijn geboortestad zorgt hij ook voor doelpunten. Vanop de linkerflank wist hij in achttien wedstrijden al acht goals en zes assists uit zijn voeten te toveren. Cijfers waarmee je zeker naar de oorlog kan.

De 1.88 meter grote winger speelt op dit moment als linkermiddenvelder in een 4-2-3-1, maar hij kan ook als flankspeler gebruikt worden in een 4-3-3, wisselt al eens naar de rechterflank en is polyvalent genoeg om ook als tweede spits te worden bijgezet.

Daarmee maakt hij indruk op scouts uit diverse landen. Volgens Swiss Scouting is Surdez een speler die het potentieel heeft om bij de Zwitserse top enorm veel indruk te maken of zelfs in een absolute topcompetitie mee te spelen binnen de kern.

Voor een ploeg als Antwerp zou hij dan ook zeker een versterking kunnen zijn, al hebben ze op de flanken bij The Great Old op dit moment natuurlijk veel andere spelers met kwaliteiten staan. Toch heeft de speler nu al wat adelbrieven voor te leggen.

𝗣𝗮𝗽𝗶𝗲𝗿, 𝗰𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘂... 𝗰𝗶𝘀𝗲𝗮𝘂𝘅 🤩🔴⚫️Revivons la magnifique réalisation de Franck Surdez face au FC Vaduz 💪 #SangRougeNoir pic.twitter.com/qVSFvjhSHl — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) December 5, 2023

Zo zou hij volgens Zwitserse bronnen een enorme snelheid hebben, met snelle en sterke beslissingen op het veld. Hij is niet te beroerd om de bal lager op het veld te gaan halen en beweegt ook zonder bal steevast goed. En bovendien is hij ook een kwieke dribbelaar met een neus voor goals.

Hij ligt nog tot juni 2025 onder contract bij Xamax, nadat hij eerder uit de jeugd kwam en al de hele tijd in eigen land speelt. Het toont dat hij hondstrouw is, maar een eerste avontuur in het buitenland lijkt stilaan wel mogelijk. Volgens Transfermarkt heeft hij een waarde van 200.000 euro, waardoor hij een koopje lijkt.