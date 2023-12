Guillaume Hubert gaat vol de concurrentiestrijd aan met Théo Defourny bij RWDM

Theo Defourny is de onbetwiste titularis bij RWDM onder de lat, maar Guillaume Hubert kreeg zijn kans in de Croky Cup. De concurrentiestrijd is losgebarsten.

Croky Cup

Theo Defourny is de vaste doelman bij RWDM en dit al sinds zijn komst in de zomer van 2021. Dinsdag kreeg Guillaume Hubert echter zijn kans om zich te tonen. Hij kwam afgelopen zomer over van KV Oostende.

“Dat ik deze bekerwedstrijd zou spelen, werd al in het begin van het seizoen afgesproken. De technische staf heeft het vertrouwen in mij uitgesproken en mij die bekercampagne toevertrouwd”, vertelt Hubert. “Normaal gezien had ik ook tegen Olympic Charleroi moeten spelen, maar een kleine blessure gooide toen roet in het eten.”

Debuut

“Ik vond mijn wedstrijd vrij goed. Veel heb ik niet te doen gehad, maar ik stond paraat wanneer dat nodig was. Dan ben ik tevreden, natuurlijk. Ik behaal een clean sheet en de club heeft de kwalificatie op zak. Niets dan positieve zaken dus", klinkt het bij een trotse Hubert.

Gezonde concurrentiestrijd

“Théo doet het goed in doel, dat kan ik absoluut niet betwisten”, zegt Hubert . “Ik probeer hem zoveel mogelijk uit te dagen, zodat hij steeds naar zijn beste vorm kan toewerken. Ik wist heel goed dat Théo hier de nummer één was toen ik hier afgelopen zomer tekende. Ik heb toen gezegd dat ik de club wilde helpen in zijn groei", toont Hubert zich een teamspeler.