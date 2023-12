Komt overname nu plots dichterbij na bekerstunt? KV Oostende-coach Stijn Vreven is hoopvol

KV Oostende heeft woensdag met 3-1 gewonnen van KRC Genk. Zo knikkerden de Kustboys de Limburgers uit de beker.

Wat op voorhand een logische overwinning leek voor Racing Genk draaide uit op een geweldige bekerstunt van KV Oostende. Een enorm lichtpunt in de moeilijke situatie van KVO.

"Met de situatie waar we als club momenteel in zitten, is dit een geweldig resultaat", vertelde KV Oostende-coach Stijn Vreven bij Sporza. "De spelers hebben het plan perfect uitgevoerd. We schakelen Genk uit en gaan naar de kwartfinales. Misschien geeft dit wel een duwtje in de rug aan een eventuele overnemer van de club."

Een faillissement lijkt nakende voor KV Oostende. De club is dringend op zoek naar een nieuwe overnemer om redding te brengen. Dit kan best gebeuren voor Nieuwjaar. Heeft de bekerstunt tegen Genk kunnen helpen in de zaak?