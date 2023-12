Zo diep zit Belgische profclub in de problemen

KV Oostende zit in moeilijk vaarwater. Terwijl het sportief een prima week was met een stunt in de Belgische beker tegen KRC Genk, gaat het extrasportief van kwaad naar erger. Een overnemer is er nog niet gevonden.

De Amerikaanse eigenaars van de Pacific Media Group hebben KV Oostende andermaal in de problemen gebracht, ook al zit gewezen voorzitter Paul Conway opnieuw in de tribunes. Een overnemer is er nog niet gekomen.

Ondertussen lijkt die overname het laatste redmiddel, want de Licentiecommissie heeft de Kustboys ondertussen al een transferverbod opgelegd. En ook puntenaftrek of zelfs het failliet van de club lijkt in de pijplijn te kunnen liggen.

© photonews

Er moeten nog heel wat transfersommen worden betaald. De Licentiecommissie heeft ondertussen duidelijk gemaakt over wat het allemaal gaat. Coach Stijn Vreven bleef hoopvol na de zege tegen KRC Genk, maar een overnemer is er nog steeds niet.

Verschillende transfers nog niet in orde

En de problemen zijn wel degelijk groot. De club zou haar sociale schulden nog niet hebben afbetaald. Daarbij gaat het over RSZ-, BV- en BTW-schulden. En er zijn ook heel wat transfers die nog niet zijn afbetaald, zo blijkt uit de zitting van de Licentiecommissie.

Het gaat over de aankoop van Ivan Durdov, over bedragen in de transfers van Thierry Ambrose, Mickael Biron, Zechariah Medley en over bedragen wat betreft de huurdeals van Daniel Perez en Barac. Werk aan de winkel dus voor de Kustboys.