Beerschot speelt op safe: "Hij komt niet meer in actie tot na de winterstop"

Beerschot is geweldig bezig in de Challenger Pro League. De Antwerpse club staat alleen op kop met 29 punten.

Na 14 wedstrijden is Beerschot alleen leider. Eerste achtervolger Zulte-Waregem telt drie punten minder. Wie een mooi aandeel heeft in het succes van de club dit jaar is kapitein Ryan Sanusi.

Die speelde op één wedstrijd na al steeds 90 minuten. Dat is zwaar voor iedere speler, en dat beseffen ze bij Beerschot ook. Daarom beslist de club nu om hun kapitein wat rust te gunnen. Sanusi zal niet meer in actie komen tot na de winterstop.

Dat wil zeggen dat hij niet speelt tegen KMSK Deinze en Francs Borains. 'Na uitgebreid medisch onderzoek deze week is er door de medische staf, in samenspraak met de technische staf en Ryan, beslist om onze kapitein niet meer te laten spelen in de laatste twee wedstrijden van 2023', klinkt het bij de club. 'Dit uit voorzorg en om te garanderen dat Ryan in de terugronde opnieuw volledig fit kan aanvatten.'