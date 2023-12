Croonen brengt duidelijkheid over aanwinsten in wintermercato voor KRC Genk

KRC Genk beleeft opnieuw moeilijke dagen. Het lijkt maar niet te lukken voor de troepen van Wouter Vrancken om enkele weken aan één stuk constant te presteren.

KRC Genk maakt niet het seizoen door dat iedereen verwacht had. Toch zal er tijdens de wintermercato geen paniekvoetbal gespeeld worden, zo maakt voorzitter Peter Croonen meteen duidelijk.

“Het uitgangspunt is altijd geweest dat er alleen iemand bijkomt als er iemand vertrekt. En daar komt geen verandering in”, zegt Croonen aan Het Laatste Nieuws. “We geloven sterk in de huidige selectie. De intrinsieke kwaliteit ligt heel hoog, daar bestaat geen twijfel over. Wel is het zo dat een aantal spelers ver van hun topvorm verwijderd zijn.”

Genk vergat dit seizoen maar al te vaak zichzelf te belonen. Geen toeval meer, klinkt het bij veel analisten. “Het zal ook geen toeval zijn. De realiteit is dat we het veel te vaak uit handen hebben gegeven.”

“De spelers, de staf, wij als bestuur en de supporters, als één front moeten we op zoek naar die extra tien procent die nu ontbreekt. Dat zit 'm zowel in de aanvallende als de defensieve efficiëntie. Vind je die terug, dan kan het snel keren. Want er is niets onomkeerbaars op dit moment.”