Glen De Boeck krijgt wel heel stevig koekje van eigen deeg van oud-voorzitter van KV Kortrijk

Glen De Boeck vertelde vlak voor zijn ontslag bij KV Kortrijk nog een opvallende anekdote over zijn eerste passage als trainer bij de club.

“Toen ik vorige keer bij Kortrijk begon, zei toenmalig voorzitter Joseph Allijns tegen mij: We hebben eerst met zes andere trainers gepraat. Maar geen ene wilde het doen, dan zijn we maar bij jou terechtgekomen. Plezant om te beginnen, hé”, klonk het bij Het Laatste Nieuws.

Uiteindelijk ging De Boeck dat jaar nog van de vijftiende naar de zevende plaats. Net naast play-off 1 en de bekerfinale. “Allijns had gewoon iets tegen mij persoonlijk. Als mens. Maar die kende mij niet als trainer.”

Ondertussen is De Boeck al ontslagen bij KV Kortrijk. Hij hield het amper 9 matchen vol. De bekeruitschakeling van dinsdagavond werd hem fataal.

Joseph Allijns reageerde bij de Krant van West-Vlaanderen op de woorden van De Boeck. “Het klopt dat Glen bij zijn aanstelling niet onze enige kandidaat was. We waren ook bezig met Brys en Ferrera. Het is dus niet waar wat hij verkondigde, dat ik had gezegd dat we hem namen omdat de vorige zes kandidaten niet wilden”, klinkt het daar.

“En ik vond en vind hem nog steeds een goeie trainer, al klaagde hij wel heel veel: over de oefenvelden, over het gebrek aan transfers… Dat is het grote probleem: hij wil zich altijd verdedigen. Dat jassen-verhaal ook. Over zwijgen en zeggen: ander onderwerp, we gaan over voetbal praten.”