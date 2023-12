Lommel kan opnieuw niet winnen en laat ook tegen Seraing punten vallen

Seraing nam het vrijdagavond op tegen Lommel SK. Na 90 minuten spelen werden de punten gedeeld.

Lommel SK was flink op zoek naar een overwinning. De Limburgse club kon al zes wedstrijden opnieuw niet winnen. Na de partij tegen Seraing werden dit er zeven.

Lommel kwam na 19 minuten op voorsprong door Schoofs. Iets meer dan tien minuten later maakte Douane er 1-1 van. Rusten bij een gelijke stand. Ook na de rust was het Lommel dat eerst op voorsprong kwam in minuut 66 door Sales. Een kwartier voor tijd kon Soumah-Abbad de 2-2 eindscore op het bord zetten.

Lommel blijft zo in een negatieve spiraal zitten. De Limburgers staan nu op een voorlopige zesde plaats met 22 punten. Seraing doet een goede zaak met oog op het behoud en geeft de rode lantaarn door aan Francs Borains.