Moet KAA Gent vrezen voor periode na Nieuwjaar? "Niet de grootste kern, maar wel een goede"

Hein Vanhaezebrouck liet aan het begin van dit seizoen al verstaan dat hij zijn kern te klein vindt. Wanneer de Afrika Cup start zullen de Buffalo's nog een aantal spelers en sterkhouders moeten missen.

En toch is KAA Gent met zijn kleine kern nog in alle competities actief. De spelers tonen altijd stuk voor stuk dat ze goed genoeg zijn om op het veld te staan. Dat werd opnieuw duidelijk tegen STVV. Daar roteerde Vanhaezebrouck op een paar posities.

Wanneer de Afrika Cup start zal het voor de Buffalo's echter niet makkelijk worden. Heel wat spelers hebben dan in januari en februari interlandverplichtingen. Toch loopt er bij Gent ook nog veel kwaliteit rond op de bank.

"We hebben niet de grootste kern, maar wel een heel goede kern", weet Pieter Gerkens. "We zitten kwalitatief ook goed. Als we roteren, dan kunnen we ons niveau aanhouden en dat is wel erg belangrijk. Het is dan aan ons om te tonen dat we er klaar voor zijn als die momenten er komen. Dat hebben we tegen STVV gedaan."

Zaterdag wacht een thuiswedstrijd tegen RWDM. De Brusselaars doen het dit zijn seizoen zeker niet slecht, maar geven vaak de punten weg in de slotfase.

"Op papier is dat een wedstrijd die we moeten winnen", vertelde Gerkens. "We gaan er ook alles aan doen om de drie punten thuis te houden. Het zal wel niet gemakkelijk worden, daar hebben we gelijkgespeeld. Het is zeker geen slechte ploeg."