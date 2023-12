Oud-speler van Club Brugge streng maar rechtvaardig voor Brandon Mechele

Bij Club Brugge passeerden heel wat jongens die een grote carrière maakten. Maar voor velen liep het ook niet zoals ze het zelf gewenst hadden.

Victor Vazquez, ex-speler van Club Brugge, was tot voor kort actief in de Amerikaanse MLS-competitie bij Toronto FC. Toch volgt hij blauwzwart nog altijd van dichtbij.

Het Nieuwsblad vroeg hem of hij in Brugge talent verloren had zien gaan. “Niet verloren, maar sommige jongens hadden een grotere carrière kunnen hebben”, klinkt het.

Hij noemt meteen zonder verpinken een naam. “Zoals Birger Verstraete. Toen ik hem voor het eerst zag, vond ik hem een amazing talent. Zijn baltoets, zoals hij bewoog, rondkeek: zulke spelers was ik gewend te zien bij Barcelona. Of Sander Coopman. Maar soms heb je blessures, en whatever …”

Een lichting waar nagenoeg alle namen van verdwenen zijn: Engels, Coopman, Bolingoli, Oulare, Dierckx, Storm, Verstraete.

Eén man zit wel nog bij Club Brugge van die generatie: Brandon Mechele. “Dat bewijst dat het niet om talent draait. Je moet ervoor werken. Ik ben heel blij voor Brandon. Alle respect voor hem”, besluit Vazquez.