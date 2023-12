Peter Croonen komt met update over positie van Wouter Vrancken bij KRC Genk

KRC Genk kent voorlopig niet zijn beste seizoen. De vice-kampioen staat momenteel zevende in de JPL, werd door KV Oostende uitgeschakeld in de beker en is heel ver weg van een Europese winter. Toch blijft het bestuur het vertrouwen in coach Wouter Vrancken behouden.

"In Oostende leverden we gewoon een zeer zwakke prestatie en was het resultaat nog teleurstellender", begon voorzitter Peter Croonen bij Het Laatste nieuws. "Het is dubbel ontgoochelend. De beker is de kortste weg naar Europa en toch een doelstelling dit seizoen. En het weekend ervoor speelden we thuis tegen KAA Gent gewoon een heel goeie wedstrijd, al konden we het resultaat niet over de streep trekken."

KRC Genk speelt op zich geen slechte wedstrijden, alleen ontbreekt keer op keer de efficiëntie. Dat gebeurde al een paar keer te veel dit seizoen.

"Je ziet in die match gewoon dat de kwaliteit zeker aanwezig is. We kunnen het alleen onvoldoende omzetten in resultaten. Dat is heel frustrerend, maar het hoort bij topsport. Na de match zijn er altijd emoties. De dagen nadien dienen voor de nuchtere analyse", gaat Croonen verder.

Aan de kwaliteiten van coach Vrancken wordt niet getwijfeld. "Wouter Vrancken staat hier absoluut niet ter discussie", vertelt de voorzitter. "Met deze staf en coach zijn we vorig jaar op twee minuten van de titel gestrand."

"We komen van een heel sterk seizoen en ook nu is het spelniveau gewoon goed. De resultaten blijven achter. Toch zijn we ervan overtuigd dat het niet ligt aan een gebrek aan kwaliteit in de staf of in de spelersgroep. Het vertrouwen in hen is zeer groot. (...) Wel is het zo dat een aantal spelers ver van hun topvorm verwijderd zijn", besluit Croonen.

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen KAS Eupen. In de heenwedstrijd werd het 0-1 voor de Panda's. Nu krijgen de Limburgers de kans om hier te starten aan een goede reeks.