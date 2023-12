Antwerp zet reeks neer: Alleen maar goed nieuws voor nieuwe dubbel

Royal Antwerp FC kende een moeilijke competitiestart. De puzzelstukken lijken eindelijk op hun juiste plaats te vallen, met het potentieel voor een nieuwe dubbel.

Na de landstitel en de bekerwinst van vorig jaar waren de verwachtingen op de Bosuil enorm hooggespannen voor de start van dit seizoen. De competitiestart viel wat tegen, maar met 13 op 15 heeft The Great Old een mooie reeks neergezet. Het feit dat er geen Europees voetbal meer zal zijn na nieuwjaar kan ook in het voordeel van de club spelen. En er is nog meer richting een nieuwe dubbel.

“Ik denk dat we de lat voor de landskampioen hoog mogen leggen. De ambitie moet zijn om de reguliere competitie zo hoog mogelijk af te sluiten”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen. “Voor nieuwjaar volgen nog toppers tegen Anderlecht en Genk. Met winst tegen twee directe concurrenten zou Antwerp een fantastische basis leggen voor het voorjaar van 2024.”

En ook in de beker ziet het er helemaal goed uit, met een zeer gunstige loting voor Antwerp. “Eerst OHL uit, mogelijk gevolgd door een dubbele confrontatie met RWDM of KV Oostende”, gaat Goots verder.

“Antwerp heeft het echt wel getroffen. Ik weet wel: bekervoetbal blijft verraderlijk. Het is gevaarlijk om hoog van de toren te blazen. Maar na het aartsmoeilijke bekerparcours vorig seizoen (RAFC schakelde onderweg Standard, Genk en Union uit, red.) durf ik te zeggen dat de weg naar de finale openligt.”