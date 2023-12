Bestuur is duidelijk over positie Wouter Vrancken, maar ...

KRC Genk greep vorig jaar pas in de absolute slotminuut naast de titel. Ondertussen ziet de wereld er al heel wat anders uit in de CEGEKA-Arena. En dus staat er druk op de ketel en op coach Wouter Vrancken.

De wedstrijd op bezoek bij KAS Eupen wordt al een heel belangrijke wedstrijd voor Wouter Vrancken en KRC Genk. Peter Croonen bevestigde in de zaterdagkrant van Het Laatste Nieuws wel nog het vertrouwen in de oefenmeester, maar het tij moet wel stilaan keren.

De coach zelf maakt zich vooralsnog geen zorgen, al besefte ook hij bij de uitschakeling in de Beker van België dat er de nodige werkpunten zijn en dat het tijd wordt om te oogsten. Want Genk staat er niet al te goed voor én staat voor de weken van de waarheid.

Matchen van de waarheid

Door de uitschakeling in Oostende in de Croky Cup is Genk nog op twee fronten actief, maar daar kan donderdag opnieuw verandering in komen. De Limburgers moeten winnen van Cucaricki en hopen dat Fiorentina zijn sportieve plicht doet tegen Ferencvaros, anders is ook het Europese avontuur vroeger dan verwacht ten einde.

© photonews

Een zege tegen KAS Eupen lijkt primordiaal en een absolute verplichting, want daarna volgen ook nog duels tegen Kortrijk (thuis), in Anderlecht en thuis tegen Antwerp. Daarin zoveel mogelijk punten pakken lijkt nu al het devies.

Temeer ze bij het bestuur voorlopig niet geneigd zijn om veel (wilde) wintertransfers te doen, integendeel. Normaliter blijft de kern dezelfde. En dan wordt het tijd dat de mayonaise begint te pakken. Genk staat pas zevende in de stand met 25 punten uit zestien wedstrijden.