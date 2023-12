Crisis klopt op de deur bij KRC Genk: Boskamp schat in hoe hard aan Vrancken getwijfeld wordt

Bij KRC Genk geraakt de trein voorlopig niet definitief op de rails. Deze week kwam de zure bekeruitschakeling op KV Oostende er nog bij.

Het wil maar niet blijven loslopen bij KRC Genk. Een goede prestatie wordt vaak gevolgd door een fikse tegenvaller. Deze week was er de uitschakeling in de Croky Cup tegen tweedeklasser KV Oostende.

De crisis loert dan ook meer dan ooit om de hoek en dan komt uiteraard de twijfel over de positie van de trainer daar automatisch ook bij.

“Dat kan je wel zeggen”, vertelt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg. “Want ook in de Conference League staan ze er niet al te best voor. Als twee van je drie doelen voor de winterstop in de vuilbak liggen, dan loopt het niet al te lekker.”

Boskamp kijkt in de richting van de trainer, maar niet om de reden waarom velen het zouden doen. “Ik hoop alleen maar dat Wouter Vrancken trouw blijft aan zijn filosofie. En dat hij niet overschakelt op resultaatvoetbal.”

“Misschien heeft het minder drukke programma na Nieuwjaar ook wel zijn voordelen. Dan hoeft hij niet meer zoveel te roteren. Veel succes heeft hen dat dit seizoen nog niet opgeleverd. Met een vast basiselftal liep het vorig seizoen stukken beter”, besluit de Nederlander.