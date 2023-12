Timmy Simons neemt beslissing die zijn spelers bij Dender liever anders zagen

FCV Dender was dit weekend te sterk voor SL16. De troepen van Timmy Simons spelen nog één wedstrijd voor de winterbreak.

Dender was met 0-4 duidelijk een maatje te groot voor de beloften van Standard. Nsimba was trefzeker met twee doelpunten. “We pakten het goed aan in moeilijke omstandigheden, want het kunstgrasveld lag niet ideaal door de zware plensbuien”, zegt Simons die maandag 47 jaar wordt en zo een mooi verjaardagscadeau kreeg aan Het Nieuwsblad.

“Nsimba toonde zich opnieuw belangrijk. Tegen Club Luik moeten dan maar andere jongens voor de afwerking zorgen. Na rust hadden we nog meer moeten scoren, maar we boekten een overtuigende zege tegen een ploeg die drie van de vijf vorige matchen won.”

Vrijdag is de laatste match tegen Luik gepland, maar de spelers mogen nog niet meteen op vakantie vertrekken na de wedstrijd. “We trainen nog een week door om de break niet te lang te laten duren. Na de rustperiode trekken we op stage naar Spanje”, besluit Simons.

Op 13 januari staat de eerstvolgende wedstrijd dan gepland, op bezoek bij Lierse Kempenzonen.