🎥 Vijf rode kaarten voor Beerschot in de Challenger Pro League, wedstrijd gestaakt

Turbulente wedstrijd voor Beerschot in de Challenger Pro League. De scheids van dienst trok maar liefst vier rode kaarten tegen Deinze.

Beerschot moest iets na het half uur al met zijn tienen verder na een tweede keer geel voor Thibaud Verlinden.

Net na de rust kwam de thuisploeg echter op voorsprong, na een doelpunt van Reyners. Het tegendoelpunt viel enkele minuten later, via Van Landschoot.

Nauwelijks enkele tellen later werd Beerschot herleid tot negen veldspelers toen ook Nzita een tweede keer geel kreeg. In het tumult kregen ook keeperstrainer Pacovski en assistent Magerman rood.

Het duurde niet lang vooraleer Deinze kon profiteren van dat numerieke overwicht. Hendrickx zorgde in de 69ste minuut voor de voorsprong voor de bezoekers. Bij Deinze kreeg Schuermans rood.

Uiteindelijk werd ook trainer Wieland weggestuurd met rood, de vijfde rode kaart voor Beerschot in deze wedstrijd. En nog was het niet voorbij. De wedstrijd werd tien minuten voor tijd gestaakt door de scheids van dienst om de gemoederen te bedaren nadat er flesjes gegooid werden naar de lijnrechter. Kijken of er nog uitgespeeld wordt...

HT | Beerschot moet met 10 verder na een rode kaart voor Thibaud Verlinden. 🟥🐀 #BEEDEI pic.twitter.com/o4TAyE6Kdt — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 10, 2023